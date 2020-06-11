Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Института Горшенина и заслуженного юриста Украины Вадима Омельченко послом Украины во Франции.

Указ №219/2020 опубликовали на сайте главы государства 11 июня 2020 года.

Он сменит на этой должности Олега Шамшура.

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Вадим Омельченко родился в 1963 году. Получил юридическое образование, окончив Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Носит звание заслуженного юриста Украины.

Два раза выполнял обязанности советника спикера Верховной Рады Украины, был консультантом парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Работал как преподаватель, он читал лекции в Дипломатической академии при МИД Украины, а также в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

С 2006 года возглавлял Института Горшенина.

9 и 10 июня экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур раскритиковал французскую компанию Danone за сотрудничество с российским актером Михаилом Пореченковым, который в 2014 году ездил на Донбасс и рисовался там с оружием. Актер рекламировал йогурт Actimel.

Посол упрекнул компанию за такую рекламную компанию.

Руководство компании приняло решение отказаться от рекламы с участием Пореченкова.