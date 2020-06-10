Danone прекращает рекламную кампанию Actimel с Пореченковым

Французская компания Danone, у которой есть официальное представительство в Украине, прекращает рекламную кампанию йогурта Actimel, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков, который рисовался с оружием на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

— Мне позвонил Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, — написал Олег Шамшур на своей странице в Twitter.

Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар @Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного ???? — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

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Вчера, 9 июня, посол опубликовал пост, в котором упрекнул компанию в сотрудничестве с Пореченковым.

— Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность — не повод забывать о нравственности, — написал Олег Шамшур.

Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність.@Danone запрошує ????????посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався,як стріляв по українцям на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує? pic.twitter.com/8wJaTTGuKX — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 9, 2020

В украинском представительстве компании сразу же отреагировали на пост Олега Шамшура.

— Наблюдая резонанс с рекламной кампанией бренда Actimel в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве, — написали представители компании на странице Danone Украина в Facebook.

На следующий день компания приняла решение о прекращении сотрудничества с Пореченковым.

Ситуацию с аннексией Крыма и началом военных действий на Донбассе медийные личности Украины и России восприняли по-разному.

Актер Михаил Пореченков был одним из тех, кто поддержал незаконные действия России.

Кроме того, актер лично посещал Донбасс и рисовался перед камерами с оружием.