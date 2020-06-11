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Факти / Україна / Політика

Вадима Омельченка призначили послом України у Франції

Президент України Володимир Зеленський призначив керівника Інституту Горшеніна і заслуженого юриста України Вадима Омельченка послом України у Франції.

Указ №219/2020 опублікували на сайті глави держави 11 червня 2020 року.

Він змінить на цій посаді Олега Шамшура.

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Вадим Омельченко народився у 1963 році. Здобув юридичну освіту, закінчивши Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого в Харкові. Носить звання заслуженого юриста України.

Два рази виконував обов’язки радника спікера Верховної Ради України, був консультантом парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Працював як викладач, він читав лекції у Дипломатичній академії при МЗС України, а також в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

З 2006 року очолював Інституту Горшеніна.

9 і 10 червня екс-посол України у Франції Олег Шамшур розкритикував французьку компанію Danone за співпрацю з російським актором Михайлом Пореченковим, який в 2014 році їздив на Донбас і красувався там зі зброєю. Актор рекламував йогурт Actimel.

Посол дорікнув компанію за таку рекламну кампанію.

Керівництво компанії ухвалило рішення відмовитися від реклами за участю Пореченкова.

Джерело: Офіс президента

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