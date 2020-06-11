Вакарчук склав повноваження депутата: чи виграє від цього Голос

Лідер парламентської партії Голос Святослав Вакарчук написав заяву на складання мандату народного депутата. Політологи уже назвали це демаршем та виходом із реальної політики та пояснили, чи це вдарить рейтингу Голосу.

Вакарчук склав мандат

Святослав Вакарчук о 12.30 зібрав брифінг перед будівлею Верховної Ради. На ньому заявив, що заніс заяву про складання депутатського мандату у канцелярію парламенту.

– Ви можете продовжувати лити свій інформаційний бруд на мене, якщо вам це подобається. Але припиніть чіпати мою партію. План такий: я відходжу в сторону – ви зі своїм лайном зі мною, а партія впевнено йде вперед, – заявив Вакарчук.

Він додав, що керівником фракції у парламенті залишається Сергій Рахманін, а партію очолюватиме Кіра Рудик.

– Наступний мій етап, щоб молоді люди — ставали лідерами майбутнього. Я займатимуся освітнім проектом, – додав Вакарчук.

Причина відходу Вакарчука

За даними з різних джерел, останній конфлікт між лідером Голосу і депутатами фракції стався через акції протесту та збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова. Вакарчук не підписав звернення, водночас це зробила уся фракції Голосу.

Сам Вакарчук заявляє, що пішов тому що йому цікавий освітній проект, який він покаже пізніше.

– Це рішення пояснюється характером Святослава. Цього боялись рік тому, коли він очолив Голос. Люди переживали, що повториться історія 2008 року. І коли він відмовився від лідерства в партії (чотири місяці тому партійне лідерство отримала депутат Кіра Рудик. – Ред.) – це був вже перший крок, – прокоментував заяву Фактам ICTV політолог Володимир Фесенко.

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Вакарчук митець і творче дзеркало для суспільства. В такому ключі він і залишиться у пам’яті людей.

– Події Майдану, національний підйом, війна на Донбасі, участь у світовій програмі Єльського університету (курс підготовки нових світових лідерів. – Ред.), надихнули Вакарчука повернутись у політику. Але після обрання у ньому переміг інтелігент та творча натура. Для політиків важлива жорстка воля, послідовність, вольовий потенціал і якась безшабашність, що притаманне Зеленському.

Тому його місце нині – це бути візіонером і надихати інших ідеями, а не бути лідером який за собою веде, – додав політолог.

Відхід Вакарчука вдарить по рейтингу партії Голос. Явного лідера з таким авторитетом, як у Вакарчука, нині у них немає.

– По суті це відхід від політики. Бо коли ти двічі прийшов і прийшов – тобі вже вірити не будуть. Найбільше, що руйнує політика – це слабкість. Тому що люди дивляться на вчинки і послідовність, а не слова, – зазначив Фесенко.

Політолог Ігор Рейтерович, припускає, що Голос може виграти у відході Святослава Вакарчука від парламентської діяльності.

– Це відхід від активної публічної політики, але не виключаю що він посилить громадську діяльність. Це технологічно може бути дуже вигідно для всіх сторін. Згідно з соціологією, українці довіряють більше, а громадським рухам чи організаціям, а не політикам чи партіям, – пояснив Рейтерович.

Робота Вакарчука в освітній програмі підтримає рейтинг Голосу. І водночас депутати у Раді зможуть працювати, впевнений політолог.

Двічі в одну річку

Святослав Вакарчук у 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради став депутатом від Нашої України – Народної самооборони. Через рік склав його добровільно.

У вересні 2018 року Вакарчук заявив про повернення у політику. Його розглядали, як кандидата у президенти. Але за кілька місяців до початку кампанії, він відмовився. У травні 2019-го заявив про створення партії Голос.

Головна місія Вакарчука

11 червня народний депутат від фракції Голос Святослав Вакарчук складав мандат. Він заявив, що не збирається припиняти свою політичну діяльність та роботу у партії Голос.

Політик зазначив, що його головна місія виконана – він привів партію до Ради. Тепер справа за молодими людьми, які мають стати лідерами майбутнього.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році політсила набрала 5,82% голосів та отримала 17 депутатських місць за партійними списками.