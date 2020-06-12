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Факты / Украина / Общество

129 новых районов: Кабмин утвердил проект деления областей

Кабинет министров Украины утвердил новый проект деления областей на районы.

Постановление об образовании и ликвидации районов правительство одобрило на внеочередном заседании 12 июня.

Проект предусматривает создание 129 новых районов и ликвидацию 490 старых.

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Где создадут новые районы?

  • Винницкая область — 5 районов;
  • Волынская область — 4 района;
  • Днепропетровская область — 6 районов;
  • Донецкая область — 8 районов;
  • Житомирская область — 4 района;
  • Закарпатская область — 5 районов;
  • Запорожская область — 5 районов;
  • Ивано-Франковская область — 5 районов;
  • Киевская область — 6 районов;
  • Кировоградская область — 4 района;
  • Луганская область — 8 районов;
  • Львовская область — 7 районов;
  • Николаевская область — 4 района;
  • Одесская область — 6 районов;
  • Полтавская область — 4 района;
  • Ровенская область — 4 района;
  • Сумская область — 5 районов;
  • Тернопольская область — 3 района;
  • Харьковская область — 7 районов;
  • Херсонская область — 3 района;
  • Хмельницкая область — 5 районов;
  • Черкасская область — 4 района;
  • Черновицкая область — 3 района;
  • Черниговская область — 4 района.

Кроме того, 10 новых территориальных единиц правительство создало в Автономной Республике Крым, а также семь на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В 2014 году в Украине стартовала децентрализация, которая предусматривает передачу значительной части прав и полномочий от центральной власти органам местного самоуправления.

Этот процесс включает перераспределение территориальных единиц страны.

Центральную власть на местах будут представлять префекты, которые будут контролировать законность действий местного самоуправления.

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