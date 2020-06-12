129 новых районов: Кабмин утвердил проект деления областей

Кабинет министров Украины утвердил новый проект деления областей на районы.
Постановление об образовании и ликвидации районов правительство одобрило на внеочередном заседании 12 июня.
Проект предусматривает создание 129 новых районов и ликвидацию 490 старых.
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Где создадут новые районы?
- Винницкая область — 5 районов;
- Волынская область — 4 района;
- Днепропетровская область — 6 районов;
- Донецкая область — 8 районов;
- Житомирская область — 4 района;
- Закарпатская область — 5 районов;
- Запорожская область — 5 районов;
- Ивано-Франковская область — 5 районов;
- Киевская область — 6 районов;
- Кировоградская область — 4 района;
- Луганская область — 8 районов;
- Львовская область — 7 районов;
- Николаевская область — 4 района;
- Одесская область — 6 районов;
- Полтавская область — 4 района;
- Ровенская область — 4 района;
- Сумская область — 5 районов;
- Тернопольская область — 3 района;
- Харьковская область — 7 районов;
- Херсонская область — 3 района;
- Хмельницкая область — 5 районов;
- Черкасская область — 4 района;
- Черновицкая область — 3 района;
- Черниговская область — 4 района.
Кроме того, 10 новых территориальных единиц правительство создало в Автономной Республике Крым, а также семь на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
В 2014 году в Украине стартовала децентрализация, которая предусматривает передачу значительной части прав и полномочий от центральной власти органам местного самоуправления.
Этот процесс включает перераспределение территориальных единиц страны.
Центральную власть на местах будут представлять префекты, которые будут контролировать законность действий местного самоуправления.