129 новых районов: Кабмин утвердил проект деления областей

Кабинет министров Украины утвердил новый проект деления областей на районы.

Постановление об образовании и ликвидации районов правительство одобрило на внеочередном заседании 12 июня.

Проект предусматривает создание 129 новых районов и ликвидацию 490 старых.

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Где создадут новые районы?

Винницкая область — 5 районов;

Волынская область — 4 района;

Днепропетровская область — 6 районов;

Донецкая область — 8 районов;

Житомирская область — 4 района;

Закарпатская область — 5 районов;

Запорожская область — 5 районов;

Ивано-Франковская область — 5 районов;

Киевская область — 6 районов;

Кировоградская область — 4 района;

Луганская область — 8 районов;

Львовская область — 7 районов;

Николаевская область — 4 района;

Одесская область — 6 районов;

Полтавская область — 4 района;

Ровенская область — 4 района;

Сумская область — 5 районов;

Тернопольская область — 3 района;

Харьковская область — 7 районов;

Херсонская область — 3 района;

Хмельницкая область — 5 районов;

Черкасская область — 4 района;

Черновицкая область — 3 района;

Черниговская область — 4 района.

Кроме того, 10 новых территориальных единиц правительство создало в Автономной Республике Крым, а также семь на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В 2014 году в Украине стартовала децентрализация, которая предусматривает передачу значительной части прав и полномочий от центральной власти органам местного самоуправления.

Этот процесс включает перераспределение территориальных единиц страны.

Центральную власть на местах будут представлять префекты, которые будут контролировать законность действий местного самоуправления.