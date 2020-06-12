129 нових районів: Кабмін затвердив проект розподілу областей

Кабінет міністрів України затвердив новий проект районування областей країни.

Постанову про утворення та ліквідацію територіальних одиниць уряд схвалив на позачерговому засіданні 12 червня.

Проект передбачає створення 129 нових районів та ліквідацію 490 старих.

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Де створять нові райони?

Вінницька область – 5 районів;

Волинська область – 4 райони;

Дніпропетровська область – 6 районів;

Донецька область – 8 районів;

Житомирська область – 4 райони;

Закарпатська область – 5 районів;

Запорізька область – 5 районів;

Івано-Франківська область – 5 районів;

Київська область – 6 районів;

Кіровоградська область – 4 райони;

Луганська область – 8 районів;

Львівська область – 7 районів;

Миколаївська область – 4 райони;

Одеська область – 6 районів;

Полтавська область – 4 райони;

Рівненська область – 4 райони;

Сумська область – 5 районів;

Тернопільська область – 3 райони;

Харківська область – 7 районів;

Херсонська область – 3 райони;

Хмельницька область – 5 районів;

Черкаська область – 4 райони;

Чернівецька область – 3 райони;

Чернігівська область – 4 райони.

Крім того, 10 нових територіальних одиниць уряд створив в Автономній Республіці Крим, а також сім на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей.

У 2014 році в Україні стартувала децентралізація, яка полягає у передачі значної частини прав та повноважень від центральної влади органам місцевого самоврядування.

Цей процес передбачає перерозподіл територіальних одиниць країни.

Центральну владу на місцях представлятимуть префекти, які контролюватимуть законність дій місцевого самоврядування.