PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Ryanair возобновит более 20 маршрутов из Украины

Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении более 20 рейсов из Украины с 1 июля 2020 года.

По информации пресс-службы лоукостера, с последней недели июня будут доступны некоторые маршруты.

Читайте: Ryanair ввела новые правила перелетов из-за коронавируса

 — Мы гордимся тем, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, мы с нетерпением ждем воссоединения друзей, семей и привлечения тысяч туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить тысячи рабочих мест, — сообщила менеджер по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Также она отметила, что такое возобновление является возможностью для тех клиентов, которым отемнили весенние рейсы из-за коронавируса и кто хочет викупить свои ваучеры.

С 6 июля Ryanair возобновляет рейсы в Италию.

Полеты будут выполняться из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Пассажиры смогут попасть в такие города Италии: Рим, Болонья, Милан. Стоимость билета стартует от €40,99.

Также с 1 июля ирландский лоукостер планирует возобновить 40% всех рейсов, которые были отменены из-за введения карантина в связи с распространением коронавируса.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх