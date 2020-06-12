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Факти / Україна

Кабмін відкрив пункти пропуску в усіх аеропортах України і дозволив в’їзд іноземців

З 15 червня в усіх аеропортах України будуть відкриті пункти пропуску і контролю.

Рішення відновити міжнародне повітряне сполучення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 12 червня.

Зазначене рішення відкриє кордон для іноземних громадян, зазначається в повідомленні Мінінфраструктури.

Кому дозволять перетнути кордон

Дозволено в’їзд іноземцям, які не є громадянами країн із значним поширенням Covid-19. Громадянам яких країн буде заборонено в’їзд, поки не уточнюється.

Також пустять до країни осіб, які не перебували на території країн із значним поширенням Covid-19 протягом останніх 14 днів.

Раніше у МОЗ розглядали варіанти поділу країн на дві зони – зелену і червону.

Червона зона – країни, де ситуація з Covid-19 гірша, ніж в Україні.

Зелена зона – країни, де ситуація з Covid-19 така, як в Україні або краща.

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Аеропорти, де відкрили пункти пропуску

  • Ужгород;
  • Івано-Франківськ;
  • Тернопіль;
  • Хмельницький;
  • Ізмаїл;
  • Маріуполь;
  • Кривий Ріг;
  • Суми;
  • Рівне;
  • Озерне;
  • Черкаси;
  • Полтава;
  • Сокільники.

Фото: Dreamstime

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