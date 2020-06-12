З 15 червня в усіх аеропортах України будуть відкриті пункти пропуску і контролю.
Рішення відновити міжнародне повітряне сполучення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 12 червня.
Зазначене рішення відкриє кордон для іноземних громадян, зазначається в повідомленні Мінінфраструктури.
Кому дозволять перетнути кордон
Дозволено в’їзд іноземцям, які не є громадянами країн із значним поширенням Covid-19. Громадянам яких країн буде заборонено в’їзд, поки не уточнюється.
Також пустять до країни осіб, які не перебували на території країн із значним поширенням Covid-19 протягом останніх 14 днів.
Раніше у МОЗ розглядали варіанти поділу країн на дві зони – зелену і червону.
Червона зона – країни, де ситуація з Covid-19 гірша, ніж в Україні.
Зелена зона – країни, де ситуація з Covid-19 така, як в Україні або краща.
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Аеропорти, де відкрили пункти пропуску
- Ужгород;
- Івано-Франківськ;
- Тернопіль;
- Хмельницький;
- Ізмаїл;
- Маріуполь;
- Кривий Ріг;
- Суми;
- Рівне;
- Озерне;
- Черкаси;
- Полтава;
- Сокільники.