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Факты / Украина / Общество

Руководству НАБУ и САП предлагали взятку в $6 млн

Взятку в $6 млн долларов пытался дать бывший топ-чиновник руководству НАБУ и голове Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует, как подозреваемый.

Речь идет о двух уголовных производствах — о растрате и присвоении имущества, а также о отмыванию доходов.

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Руководству НАБУ и САП предлагали взятку в $6 млн

— Только что, за процессуального руководства САП, детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным предыдущей власти при посредничестве его ”правой руки”, чиновника управления ДФС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП, — говорится в сообщении САП.

Руководству НАБУ и САП предлагали взятку в $6 млн

Продавали место председателя Харьковской ОГА

В Харькове задержали двух мужчин, которые пытались продать должности глав областной администрации и налоговой.

Мошенники должны были получить $1 млн за якобы назначения нужного кандидата на должность главы Харьковской облгосадминистрации.

Еще $100 тыс. — за назначение на должность руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.

Злоумышленники заявляли, что они есть должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководством Верховной Рады, правительства и парламентских фракций.

Фото: САП

Источник: САП

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