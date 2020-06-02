На взятке задержали двух киевлян, которые продавали госдолжности

В Харькове задержали двоих мужчин, которые пытались продать должности глав обласной администрации и налоговой.

Двое мужчин были задержаны работниками СБУ в одном из ресторанов Харькова после того, как они получили часть взятки. Сумма была передана за содействие в назначении на должности главы обладминистрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

— В ресторане Ла-Страда задержали двоих мужчин после получения ими первого транша денежных средств в размере $150 тыс. за должности главы Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области, — уточнил Кучер.

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Мошенники должны были получить $1 млн за якобы назначения нужного кандидата на должность главы Харьковской облгосадминистрации. Еще $100 тыс. — за назначение на должность руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.

Алексей Кучер также сообщил, что по адресам проживания, местам работы и арендованным помещениям задержанных сейчас проходят обыски, которые охватили три области: Харьковскую, Киевскую и Одесскую.

Сотрудники СБУ установили, что нелегальный бизнес был организован одесситом и киевлянином. Они оба обещали клиентам лоббировать их назначения на соответствующие должности в государственных структурах и в правоохранительных органах.

Сами же злоумышленники отмечали, что они являются должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководством Верховной Рады, правительства и парламентских фракций.

Сейчас решается вопрос о вручении мошенникам сообщения о подозрении по ст. 190 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и избрании меры пресечения.







Должность главы Харьковской ОГА пытались продать за $1 млн / 2 фотографии

Недавно в Харькове задержали судью при получении взятки в размере $4 тыс.

Работники НАБУ поймали заместителя главы одного из районных судов, который за неправомерную выгоду должен был вынести решение о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более $30 тыс.

Расследование по фактам взяточничества Антикоррупционное бюро начало еще в январе 2020 года.