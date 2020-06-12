Керівництву НАБУ і САП пропонували хабар у $6 млн

Хабар у $6 млн доларів намагався дати колишній топ-посадовець керівництву НАБУ та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує, як підозрюваний.

Мова йде про два кримінальних провадження – щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання доходів.

Читайте: Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру шести особам

– Щойно, за процесуального керівництва САП, детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його ”правої руки”, високопосадовця управління ДФС у Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП, – йдеться у повідомленні САП.

Продавали місце голови Харківській ОДА

У Харкові затримали двох чоловіків, які намагалися продати посади глав обласної адміністрації та податкової.

Шахраї мали отримати $1 млн за нібито призначення потрібного кандидата на посаду голови Харківської облдержадміністрації.

Ще $100 тис. – за призначення на посаду керівника Головного управління Державної податкової служби Харківщини.

Зловмисники зазначали, що вони є посадовцями чинної влади та посилались на близькі зв’язки з керівництвом Верховної Ради, уряду та парламентських фракцій.

Фото: САП