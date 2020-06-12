Миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе — Марченко

Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину в июле-августе.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Мы надеемся, что определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август.

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Новая кредитная программа МВФ для Украины

10 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года. Деньги планируют перечислить четырьмя траншами, которые направят в госбюджет.

Новая программа направлена ​​на помощь Украине в борьбе с последствиями пандемии Covid-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки.

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Благодаря этому международные резервы Украины выросли до $28,7 млрд.