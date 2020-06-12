Місія МВФ може приїхати в Україну в липні-серпні – Марченко

Місія Міжнародного валютного фонду може приїхати в Україну в липні-серпні.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Ми сподіваємося, що визначимо час приїзду місії найближчим часом. Це може бути липень-серпень.

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Нова кредитна програма МВФ для України

10 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки. Гроші планують перерахувати чотирма траншами, які спрямують до держбюджету.

Нова програма спрямована на допомогу Україні в боротьбі з наслідками пандемії Covid-19 шляхом забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки.

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Завдяки цьому міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.