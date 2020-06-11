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Факты / Украина

Рыночные тарифы на отопление: МВФ обнародовал меморандум с Украиной

Международный валютный фонд опубликовал меморандум, в котором говорится об условиях сотрудничества с Украиной по утвержденной программе Stand by.

В документе говорится, что политика украинской власти и МВФ направлена на преодоление последствий пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе, с сохранением макроэкономической стабильности и достижением экономического роста.

Согласно меморандуму, Украина получит первый транш в размере $2,1 млрд и после этого программу пересмотрят четыре раза — в июне, сентябре и декабре 2020 года и в июне 2021 года.

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После первых двух пересмотров в этом году Украина получит почти $1,5 млрд.

Также в документе отмечены структурные маяки для Украины.

Маяки для Украины от МВФ:

— до конца июня утвердить план сокращения проблемных кредитов государственных банков,

— до конца августа пересмотреть тарифы на отопление с полным отражением расходов на газ

— принять порядок упрощенной смены домохозяйствами поставщика газа.

9 июня МВФ утвердил программу Stand-by для Украины, которая будет рассчитана на 18 месяцев и составит $5 млрд.

Новая программа призвана сохранить достижения страны и продвинуть небольшой набор ключевых структурных реформ. В МВФ отметили, что эти деньги  должны помочь вернуть Украину к росту после завершения кризиса.

Источник: Минфин

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