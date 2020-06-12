ОПЗЖ “от имени всех украинцев” поздравила россиян с Днем России

Украинская политическая партия Оппозиционная платформа — За жизнь поздравила россиян от имени украинцев с Днем России.

Такое сообщение политсила разместила на своем сайте.

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Там говорится о том, что Украину и Россию связывают не только общие границы, но и родственные связи, духовные и культурные ценности и общее историческое наследие.

— Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства поставить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско, — считают в ОПЗЖ.

По мнению Оппозиционной платформы — За жизнь, украинцы уже устали от политики ненависти и русофобии. А Украина сейчас нуждается в развитии диалога с Россией и восстановления экономического партнерства с ней.

Также политсила отметила, что первый шаг был сделан. По их инициативе в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция.

По словам ОПЗЖ, диалоги и компромиссы — это путь к миру и восстановлению добрососедских отношений между Украиной и Россией.

Санкции против России

Сейчас мир продолжает поддерживать Украину и вводить санкции против России из-за агрессии на Востоке Украины и аннексии Крыма.

Конгресс США предложил ввести более жесткие ограничения. Ими предлагается признать Российскую Федерацию спонсором терроризма и ввести санкции против нефтегазовых проектов и российского долга.

В свою очередь ЕС продолжил крымский пакет санкций против России еще на один год.

Запреты установлены для европейских компаний по осуществлению туристических услуг, импорту товаров и капиталовложении в аннексированный Крым.

Источник: ОПЗЖ