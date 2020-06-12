ОПЗЖ “від імені всіх українців” привітала росіян із Днем Росії

Українська політична партія Опозиційна платформа — За життя привітала росіян від імені українців з Днем Росії.

Таке повідомлення політсила розмістила на своєму сайті.

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Там йдеться про те, що Україну та Росію пов’язують не лише спільні кордони, а й родинні зв’язки, духовні та культурні цінності та спільна історична спадщина.

– Саме тому усі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншості поставити клин між українцями та росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско, — вважають в ОПЗЖ.

На думку Опозиційної платформи – За життя, українці вже стомились від політики ненависті та русофобії. А Україна наразі потребує розвитку діалогу з Росією та відновлення економічного партнерства з нею.

Також політсила зазначила, що перший крок був зроблений. За їхньою ініціативою у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об’єднання Міжпарламентський діалог в ім’я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція.

За словами ОПЗЖ, діалоги та компроміси – ця шлях до миру та відновлення добросусідських відносин між Україною та Росією.

Санкції проти Росії

Наразі світ продовжує підтримувати Україну та вводити санкції проти Росії через агресію на Сході України та анексію Криму.

Конгрес США запропонував запровадити жорсткіші обмеження. Ними пропонується визнати Російську Федерацію спонсором тероризму та запровадити санкції проти нафтогазових проектів та російського боргу.

У свою чергу ЄС продовжили кримський пакет санкцій проти Росії ще на один рік.

Заборони встановлені для європейських компаній щодо здійснення туристичних послуг, імпорту товарів та капіталовкладення в анексований Крим.

Джерело: ОПЗЖ