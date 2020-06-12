В Киеве застройщик демонтирует скандальный объект на проспекте Курбаса

В Киеве демонтируют ТРЦ на проспекте Леси Курбаса за нарушение границ строительства.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и странице Facebook.

— Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства, — говорится в сообщении.

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Вследствие этого, Киевавтодор обратился к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и прокуратуре для урегулирования правонарушения.

Также сообщается, что на объект не допускались работники Киевавтодора для осмотра и оценки нанесенного ущерба, а застройщик отказался убрать уже построенную конструкцию.

— Но после некоторых аргументов относительно возможных перспектив город заставило застройщика согласиться и убрать произведение строительного креатива с дороги. За свой счет, — отметил Виталий Кличко.

Кроме того, сообщили, что застройщик начал демонтаж 11 июня.

Расширение Киева

11 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении границы Киева и Киевской области.

К столице хотят присоединить поселок Коцюбинское, которое сейчас включен в Киево-Святошинскоий район.

В 2018 году жители этого населенного пункта уже голосовали за присоединение к Киеву. Тогда 61% жителей поддержали соответствующее решение, против были 37,5%.