В Киеве застройщик демонтирует скандальный объект на проспекте Курбаса

В Киеве демонтируют ТРЦ на проспекте Леси Курбаса за нарушение границ строительства.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и странице Facebook.
— Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства, — говорится в сообщении.
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Вследствие этого, Киевавтодор обратился к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и прокуратуре для урегулирования правонарушения.
Также сообщается, что на объект не допускались работники Киевавтодора для осмотра и оценки нанесенного ущерба, а застройщик отказался убрать уже построенную конструкцию.
— Но после некоторых аргументов относительно возможных перспектив город заставило застройщика согласиться и убрать произведение строительного креатива с дороги. За свой счет, — отметил Виталий Кличко.
Кроме того, сообщили, что застройщик начал демонтаж 11 июня.
Расширение Киева
11 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении границы Киева и Киевской области.
К столице хотят присоединить поселок Коцюбинское, которое сейчас включен в Киево-Святошинскоий район.
В 2018 году жители этого населенного пункта уже голосовали за присоединение к Киеву. Тогда 61% жителей поддержали соответствующее решение, против были 37,5%.