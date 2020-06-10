Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проконтролировать процесс возобновления строительства объектов Укрбуда.

Для устранения препятствий глава государства попросил Шмыгаля привлечь Киевский городской совет, говорится в ответе Зеленского на петицию инвесторов Укрбуда.

Президент назвал защиту инвестиций как бизнеса, так и простых граждан одним из приоритетов своей деятельности.

В своей петиции инвесторы Укрбуда заявляют, что чиновники мешают передаче Киевгорстрою жилых комплексов Укрбуда для их достройки.

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Укрбуд: 40 тыс. человек без денег и квартир

В результате финансовой пирамиды деньги, которые инвесторы вкладывали в строительство домов под вывеской государственной корпорации Укрбуд, ушли не в госказну, а в частные карманы.

Зеленский обещал разморозить строительство жилых комплексов Укрбуда еще в 2019 году. По его заявлению, объекты достроить должна компания Киевгорстрой.

В мае 2020 года инвесторы начали собирать подписи под петицией, в которой напомнили об обещании Зеленского, которое так и не было выполнено. Из-за блокирования начала строительства ЖК инвесторы Укрбуда даже выходили на митинг.

20 мая Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко взять под контроль вопрос и отчитаться о ситуации.

В конце мая Министерство обороны Украины предложило Кабмину рассмотреть вопрос о строительстве ЖК Укрбуда на землях Минобороны на условиях, предложенных компанией Киевгорстрой.