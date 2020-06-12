У Києві забудовник демонтує скандальний об’єкт на проспекті Курбаса

У Києві демонтують ТРЦ на проспекті Леся Курбаса через порушення меж будівництва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та сторінці Facebook.

– Як тільки з’явилася інформація, місто одразу направило на будівництво комісію з перевіркою. Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва, – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок цього, Київавтодор звернувся до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та прокуратури для врегулювання правопорушення.

Також повідомляється, що на об’єкт не допускались працівники Київавтодору для огляду та оцінки нанесених збитків, а забудовник відмовився прибрати вже збудовану конструкцію.

– Але після деяких аргументів щодо можливих перспектив місто змусило забудовника погодитися і прибрати витвір будівельного креативу з дороги. Власним коштом, – зазначив Віталій Кличко.

Окрім того, повідомили, що забудовник розпочав демонтування 11 червня.

Розширення Києва

11 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміну межі Києва та Київської області.

До столиці хочуть приєднати селище Коцюбинське, яке наразі включене до Києво-Святошинського району.

У 2018 році жителі цього населеного пункту вже голосували за приєднання до Києва. Тоді 61% мешканців підтримали відповідне рішення, проти були 37,5%.