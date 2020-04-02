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Факты / Украина

Топ-чиновник одного из министерств незаконно передавал секретные документы — СБУ

СБУ разоблачила противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.

Он скопировал и переслал по электронной почте документ, который касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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Топ-чиновник одного из министерств незаконно передавал секретные документы — СБУ / 3 фотографии

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Правоохранители изъяли у госслужащего мобильный телефон и электронный планшет, в которых были найдены другие служебные документы с грифом Для служебного пользования. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее СБУ разоблачила четырех киберактивистов, которые распространяли фейки о коронавирусе.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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