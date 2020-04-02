Топ-чиновник одного из министерств незаконно передавал секретные документы — СБУ

СБУ разоблачила противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.

Он скопировал и переслал по электронной почте документ, который касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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