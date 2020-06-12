У Світлодарську контррозвідка СБУ затримала агента терористичної організації ЛНР, який є колишнім співробітником Дебальцівського міськвідділу міліції.

Відомо, що його завербували представники так званої розвідки народної міліції ЛНР, підконтрольної спецслужбам РФ.

Чоловік збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів. Для цього він налагоджував знайомства з військовими, а звіти надсилав кураторам електронними каналами зв’язку.

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У Світлодарську СБУ затримала шпигуна, який працював на “ЛНР” / 2 фотографии

Затриманому вже повідомили про підозру в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 КК України – створення терористичної групи чи терористичної організації.

Наразі він перебуває під вартою.

СБУ вже не вперше викриває шпигунів, які працюють на Росію або бойовиків. Так, у квітні 2019 в Києві заарештували генерал-майора Валерія Шайтанова.

Контррозвідка оприлюднила прослуховування його розмов із російськими кураторами і ще одним завербованим українцем. Вони, зокрема, обговорювали вбивство Адама Осмаєва – чеченського активіста, який воював на сході України.