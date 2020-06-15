Битва за українців: скільки платитимуть заробітчанам і нові правила працевлаштування

Європа відкриває кордони для українських заробітчан, поляки навіть організовують два чартерних рейси, аби тільки наші приїхали. У Борисполі вишиковувались черги з тих, хто зібрався шукати кращої долі за кордоном.

Біля візових центрів країн Євросоюзу зараз майже скрізь черги. Українці намагаються отримати так звані робочі візи, з якими можна проїхати через кордон навіть під час карантину. Ажіотаж і на кордонах з Євросоюзом.

Людей не зупиняють величезні черги, тіснява та пекельна спека.

Про маски та дистанцію тут швидко забувають. Головне для цих людей – потрапити до Польщі. Коронавірус не лишив вибору навіть тим, хто до карантину мав роботу в Україні. Багато хто її просто втратив.

Для громадян не з Євросоюзу, Польща свої кордони поки тримає під замком. Шпаринка під час карантину з’явилася тільки для українських заробітчан.

Польща визнала свою безпорадність – тамтешнім підприємцям катастрофічно не вистачає українських рук. У сезон врожаю збирати його часто просто нікому.

Українці у Польщі, мають пробути два тижні на самоізоляції. Тамтешня поліція за цим ретельно слідкує. А ось для заробітчан, що працюють в полі, поляки зробили виняток. Настільки критично важлива зараз їх праця.

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Тим же, хто приїхав працювати в інші сфери економіки, деякі польські працедавці готові компенсувати вартість двотижневої обсервації.

Вклад українців у ВВП Польщі майже 2%. І це дуже відчутно для всієї економіки.

Чехія, як і Польща, тримає кордони закритими, але не для українських заробітчан. Але от добратися до Чехії важче, аніж до Польщі. Поки єдиний спосіб – автомобіль.

За новими правилами, люди повинні привезти із собою довідку з негативним результатом тесту на коронавірус або пройти двотижневу ізоляцію.

Для тих, хто не зміг перевіритись в Україні, це можна зробити прямо в Чехії. Коштом фірми.

Через пандемію коронавірусу втрати в деяких чеських компаніях вже перевалили за кілька мільйонів євро. Тож видатки на тести для заробітчан – це крапля в морі.

Бо на зарплати менше тисячі євро, чехи працювати не погоджуються. Для наших же співвітчизників же – це пристойні гроші.

Чекає на українських заробітчан і стара Європа. Італія чи не найбільше. Але відкривати кордони навіть для трудових мігрантів на Апенинах поки не збираються. Настільки сильно Covid-19 вдарив по країні.

Між тим в Італії пішли на безпрецедентні заходи, аби втримати тих працівників, які в’їхали до пандемії. Навіть ті,хто працював нелегально, тепер можуть отримати дозволи на перебування.

Грошові перекази заробітчан в Україну складають $10 млрд у 2020 році. Це на $2 млрд менше, ніж минулого року.

Проте далеко не всі громадяни України вирішують повернутися з-за кордону. Аналіз міграційної статистики уряду показав, що з 2010 року виїхали і залишилися за межами країни близько 4 млн громадян. Це приблизно 10% від усього населення України.

Тобто велика кількість людей і далі працюють в інших країнах навіть у період пандемії.