Нужен полноценный министр энергетики: Буславец могут вызвать для отчета

Верховная Рада Украины должна утвердить постоянную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, а также выслушать отчет Ольги Буславец о работе на этой должности.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады заявил председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

— У меня просьба пригласить Ольгу Буславец для отчета в Верховную Раду. Нам необходимо принять решение об утверждении постоянного полноценного министра энергетики, — отметил Андрей Герус.

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По мнению нардепа, дела в энергетической сфере страны после двухмесячной работы Ольги Буславец на должности и. о. министра не улучшились.

— К сожалению, мы видим, что за два месяца у нас ситуация не улучшилась, но и ухудшилась, — добавил Андрей Герус.

По заявлению нардепа Гео Лероса в мае Ольгу Буславец проверяло НАПК.

У в. о. министра возник конфликт интересов при предоставлении отдельного поручения директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности министерства и Энергоатома.

Но в заявлении не было указано, о каком именно конфликте интересов шла речь.