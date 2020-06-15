Потрібен повноцінний міністр енергетики: Буславець можуть викликати для звіту

Верховна Рада України має затвердити постійну кандидатуру міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, а також вислухати звіт Ольги Буславець про роботу на цій посаді.
Про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради заявив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
– У мене прохання запросити Ольга Буславець для звіту до Верховної Ради. Нам необхідно ухвалити рішення про затвердження постійного повноцінного міністра енергетики, – відзначив Андрій Герус.
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На думку нардепа, справи у енергетичній галузі країни після двомісячної роботи Ольги Буславець на посаді в. о. міністра не покращилися.
– На жаль, ми бачимо, що за два місяці у нас ситуація не покращилася, а ще й погіршилася, – додав Андрій Герус.
За заявою нардепа Гео Лероса у травні Ольгу Буславець перевіряло НАЗК.
У в. о. міністра виник конфлікт інтересів під час надання окремого доручення директорату розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості міністерства та Енергоатому.
Але у заяві не було вказано, про який саме конфлікт інтересів йшлося.