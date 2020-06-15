В Украине может заработать накопительная пенсионная система

Кабинет министров поставил перед собой цель — ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года.
Также собираются стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения, говорится в доработанной программе правительства.
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Кабмин намерен адаптировать украинское законодательство о деятельности негосударственных пенсионных фондов к законодательству Европейского Союза.
Согласно обновленной программы Кабмина, среди ожидаемых результатов:
- достижения расходов на пенсионное обеспечение на уровне 12% от ВВП;
- обеспечение минимального уровня пенсионного обеспечения на уровне 40% от получаемого заработка;
- ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров;
- привлечение более 130 тыс. сотрудников в работу накопительной пенсионной системы.
Пенсия в Украине
Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. Она построена на идее о том, что дети своими налоговыми отчислениями содержат родителей. Но эта система может эффективно работать только тогда, когда детей больше, чем родителей.
Сейчас в стране примерно на больше 11 млн пенсионеров приходится 15 млн трудоспособных. Поэтому Пенсионный фонд работает с многомиллиардным дефицитом, который покрывается за счет бюджета развития.
В Пенсионном фонде Украины заявляют, что по состоянию средняя выплата составляет 3 170,14 грн. Такую сумму получают 11,3 млн пенсионеров.
Накопительная система работает в развитых странах. Ее суть заключается в том, что налоговые отчисления накапливались на пенсионные выплаты плательщику.