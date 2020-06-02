Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

Министр соцполитики Марина Лазебная и миссия Международного валютного фонда обсудили реформирование пенсионной системы Украины.

В частности, глава министерства предложила с 2021 года сделать 1 марта датой проведения ежегодной индексации пенсий. По ее мнению, такой шаг разрешит лучше прогнозировать расходы на пенсионные программы.

В МВФ ​​инициативу поддержали. Также представители фонда отметили, что они поддерживают и внедрение системы накопительной пенсии. Но для этого нужно создать все необходимые условия.

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Напомним, индексация пенсий проводилась в начале мая этого года. Повышенные на 11% (260 грн) пенсии получили 8,4 млн украинцев.

Тем пенсионерам, выплаты которых не дотягивали до 2 100 грн (с учетом всех других доплат), добавили средства, чтобы эта сумма у них получилась. Такая компенсация будет учитываться при выполнении следующих перерасчетов пенсий.

Пенсионеры, которые получают не более 9 205 грн, и которым 80 лет исполнилось после 1 апреля 2020 года, получат 500 грн по достижении этого возраста.