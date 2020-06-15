В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система

Кабінет міністрів поставив перед собою ціль – запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 2021 року.

Також збираються стимулювати розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, йдеться у доопрацьованій програмі уряду.

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Кабмін має намір адаптувати українське законодавство про діяльність недержавних пенсійних фондів до законодавства Європейського Союзу.

Згідно з оновленою програмою Кабміну, серед очікуваних результатів:

досягнення видатків на пенсійне забезпечення на рівні 12% від ВВП;

забезпечення мінімального рівня пенсійного забезпечення на рівні 40% від одержуваного заробітку;

щорічний перерахунок пенсій для 11 млн пенсіонерів;

залучення понад 130 тис. співробітників у роботу накопичувальної пенсійної системи.

Пенсія в Україні

Нині в Україні діє солідарна пенсійна система. Вона побудована на ідеї про те, що діти своїми податковими відрахуваннями утримують батьків. Але ця система може ефективно працювати лише тоді, коли дітей більше, ніж батьків.

Станом на сьогодні у країні на 11 млн пенсіонерів припадає 15 млн працездатних. Через це Пенсійний фонд працює з багатомільярдним дефіцитом, який покривається коштом бюджету розвитку.

У Пенсійному фонді України заявляють, що середня виплата становить 3 170,14 грн. Таку суму отримують 11,3 млн пенсіонерів.

Накопичувальна система працює у розвинутих країнах. Її суть полягає у тому, щоб податкові відрахування відкладались на пенсійні виплати у майбутньому.