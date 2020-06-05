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Факты / Украина

Кризис пенсионной реформы: почему накопительная система может обернуться крахом

Солидарная пенсионная система в Украине трещит по швам. Дефицит Пенсионного фонда превышает 200 млрд грн. При этом средняя пенсия составляет чуть более 3 тыс. грн. Это ниже всех мыслимых европейский норм. Альтернативой некоторые эксперты и депутаты называют накопительную систему. Но не станет ли она очередным МММ и есть ли шанс у нынешних 30-40-летних на достойную пенсию?

Денег нет, но вы держитесь

Хотите предсказание? Если, читая слова Тополиный пух, жара, июль у вас в голове начинает играть мелодия, то не рассчитывайте на государственную пенсию. Ведь вам, скорее всего, 30-40 лет. А при сохранении нынешней пенсионной системы украинцам этого возраста платить будет просто нечем. Почему? Ответ на графике ниже.

Кризис пенсионной реформы: почему накопительная система может обернуться крахом

Это структура населения Украины по полу и возрасту, которую по результатам электронной переписи населения в начале года представил Дмитрий Дубилет. К ней были вопросы, но для нас сейчас важны не столько цифры, сколько само графическое изображение этой структуры. Дерево с пышной кроной на узкой ножке. Детей и молодежи куда меньше, чем людей трудоспособного возраста. А это означает, что солидарная пенсионная система под тяжестью такой кроны рухнет.

—Если мы посмотрим в будущее, то ситуация будет только ухудшаться ускоренными темпами. К 2050 году, когда выйдет на пенсию то поколение, которому сейчас около 40, будет самая тяжелая ситуация с пенсионным обеспечением. Потому что поколение 70-80-х – самое многочисленное в стране, — говорит доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец, которая специализируется на вопросах рынка труда.

Солидарная пенсионная система, которая действует в Украине, построена на идее о том, что дети своими налоговыми отчислениями будут содержать родителей. Когда вы или за вас платят ЕСВ, то деньги идут не на вашу пенсию, а тем, кто ее уже получает. Но эта система может эффективно работать лишь тогда, когда детей больше, чем родителей.

Украина, по данным ООН, входит в ТОП-15 стран с самым быстрым сокращением населения. При этом в ближайшие десятилетия, согласно прогнозам экспертов, сокращение будет происходить в основном за счет трудоспособного населения, которое, в основном, и платит налоги. Уже сейчас примерно на 12 млн пенсионеров приходится 15 млн работающих. И, как результат, Пенсионный фонд работает с многомиллиардным (в этом году более 200 млрд грн) дефицитом, а средняя пенсия составляет немногим более 3 тысяч гривен при прожиточном минимуме в 2 тыс. А уже к 2030 году тех, кто работает и платит налоги будет даже меньше, чем пенсионеров.

За 20-30 ближайших лет нагрузка на работающих может вырасти в два раза за счет старения населения и, соответственно, увеличения количества пенсионеров. Все это означает уменьшение пенсий или увеличение расходов бюджета, — говорит управляющий активами инвестиционной группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Григорій Овчаренко

Григорий Овчаренко

Альтернативой солидарной пенсионной системе, по его мнению, может стать система накопительная.

Игра в долгую

Пожалуй, главным адептом перехода на так называемый второй, накопительный, уровень пенсионной системы в нынешней власти является Галина Третьякова, глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики.

Это историческое решение! Вы сейчас хороните то, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет! Вы хотите оставить украинскую нацию без сбережений! – кричит оппонентам Третьякова на последнем заседании комитета, во время которого как раз обсуждали ее законопроект об обязательном пенсионном обеспечении.

Галина Третьякова

Галина Третьякова

Эта идея для парламента не нова. Ее периодически обсуждают с начала 2000-х. Состоит она в том, чтобы ваши налоговые отчисления накапливались на пенсионные выплаты вам. А для того, чтобы, как минимум, не обесцениться, а, как максимум, приумножиться, они должны работать. Пенсионными сбережениями, по задумке, будут управлять инвестиционные фонды.

Демографические изменения не оставляют других путей, кроме как введения обязательной накопительной системы. Если взносы будут составлять 5-6% от заработной платы, средняя пенсия может быть повышена до 40% от средней заработной платы. Это минимальный уровень, который предусмотрен евродирективами и требованиями Международной организации труда, — говорит Овчаренко, который как раз в таком фонде работает.

К слову, сегодня некоторые пенсионеры не получают и 15% от средней зарплаты.

Законопроект, который предлагает Третьякова, предусматривает следующее. Каждый месяц с вашей зарплаты работодатель будет перечислять 2% на вашу будущую пенсию. Плюс 1% перечислять будете вы сами. Свой процент можно повысить, и работодатель повысит его пропорционально, но не больше, чем до 5% зарплаты. При этом солидарная пенсионная система при введении накопительной не отменяется. По сути, в стране появляется две пенсии. Но такое предложение наталкивается на жесткую критику во время рассмотрения на комитете.

Вы обрекаете украинцев на снижение пенсионного обеспечения, не запуская эту систему! — продолжает свое эмоциональное выступление Третьякова и, видимо, думая, что микрофон уже выключен, добавляет: Бессовестные! Вывели меня из себя. Это приговор нам всем.

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Если отбросить критику накопительной системы со стороны популистского лагеря, то претензий по сути к ней несколько. Во-первых, огромная часть украинцев работает неофициально и налоги не платит. Таких людей, по разным оценкам, в стране около 3 млн. Как быть им? Рынок вряд ли быстро перестроится, и все выйдут из тени. Во-вторых, те же 40-летние до момента выхода на пенсию не успеют ее накопить. Что уже говорить о 50-летних.

— Проблема в том, что если переходить на второй уровень, то будет дыра в бюджете этой системы из-за тех, кто на пенсию выйдет в относительно скором времени, — предупреждает Ольга Купец из Киевской школы экономики.

Ольга Купец

Ольга Купец

И в-третьих, кто будет гарантировать сохранность накопленных денег в стране, пережившей банкопад, а перед этим — исчезновение денег на книжках? И речь даже не о воровстве, а о стабильности самой системы.

Во многих странах-соседях Украины пенсии второго уровня или отменили, или национализировали. В частности, потому что доходность от управления этими средствами была низкой и порой даже не покрывала инфляцию. В Польше, например, часть средств из накопительной системы национализировали и передали в солидарную в 2014 году. В Литве ее отменили из-за слабости контроля. А в России правительство и Дума не удержались и залезли в карман с этими сбережениями, чтобы перекрыть существующий дефицит государственных финансов.

В нынешних украинских реалиях накопительная система, скорее всего, обернется пшиком. В лучшем случае для украинцев просто введут квазиналог, вложат эти деньги в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – Ред.) через посредничество финансовые структуры и направят их на все то же покрытие дефицита Пенсионного фонда. В худшем случае деньги людей исчезнут в очередной пирамиде МММ, — говорит замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Мария Репко

Мария Репко

Спасение утопающих

Исходя из драматургии текста, в этом месте нужно рассказать, как быть, если вы не хотите остаться в старости на бобах. Вспомнить, например, о частных пенсионных фондах. Их в Украине больше 60, обещают очень заманчивые выплаты.

К примеру, пенсионный калькулятор одного из них показывает, что если на протяжении 30 лет ежемесячно вносить по 500 грн, то к моменту выхода на пенсию накопить с процентами удастся 3,5 млн.  В частных пенсионных фондах состоят более 800 тыс. украинцев, из них около 83 тыс. получили или получают выплаты. Кроме того, есть программы страхования жизни. Вместе с пенсионными выплатами они обещают еще и компенсацию в случае некоторых заболеваний. Но все упирается в вопрос доверия.

В нашей стране сложно предугадать, куда вложить деньги так, чтобы через 20 лет их прлучить и тратить потом. Но для нас, людей плюс-минус моего возраста (а я 1977-го года), нужно понимать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — говорит Ольга Купец, которая и сама уже думает о пенсионных накоплениях.

Журналистка программы Вікна-Новини Яна Брензей

Фото: Dreamstime

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