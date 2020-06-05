Кризис пенсионной реформы: почему накопительная система может обернуться крахом

Солидарная пенсионная система в Украине трещит по швам. Дефицит Пенсионного фонда превышает 200 млрд грн. При этом средняя пенсия составляет чуть более 3 тыс. грн. Это ниже всех мыслимых европейский норм. Альтернативой некоторые эксперты и депутаты называют накопительную систему. Но не станет ли она очередным МММ и есть ли шанс у нынешних 30-40-летних на достойную пенсию?

Денег нет, но вы держитесь

Хотите предсказание? Если, читая слова Тополиный пух, жара, июль у вас в голове начинает играть мелодия, то не рассчитывайте на государственную пенсию. Ведь вам, скорее всего, 30-40 лет. А при сохранении нынешней пенсионной системы украинцам этого возраста платить будет просто нечем. Почему? Ответ на графике ниже.

Это структура населения Украины по полу и возрасту, которую по результатам электронной переписи населения в начале года представил Дмитрий Дубилет. К ней были вопросы, но для нас сейчас важны не столько цифры, сколько само графическое изображение этой структуры. Дерево с пышной кроной на узкой ножке. Детей и молодежи куда меньше, чем людей трудоспособного возраста. А это означает, что солидарная пенсионная система под тяжестью такой кроны рухнет.

—Если мы посмотрим в будущее, то ситуация будет только ухудшаться ускоренными темпами. К 2050 году, когда выйдет на пенсию то поколение, которому сейчас около 40, будет самая тяжелая ситуация с пенсионным обеспечением. Потому что поколение 70-80-х – самое многочисленное в стране, — говорит доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец, которая специализируется на вопросах рынка труда.

Солидарная пенсионная система, которая действует в Украине, построена на идее о том, что дети своими налоговыми отчислениями будут содержать родителей. Когда вы или за вас платят ЕСВ, то деньги идут не на вашу пенсию, а тем, кто ее уже получает. Но эта система может эффективно работать лишь тогда, когда детей больше, чем родителей.

Украина, по данным ООН, входит в ТОП-15 стран с самым быстрым сокращением населения. При этом в ближайшие десятилетия, согласно прогнозам экспертов, сокращение будет происходить в основном за счет трудоспособного населения, которое, в основном, и платит налоги. Уже сейчас примерно на 12 млн пенсионеров приходится 15 млн работающих. И, как результат, Пенсионный фонд работает с многомиллиардным (в этом году более 200 млрд грн) дефицитом, а средняя пенсия составляет немногим более 3 тысяч гривен при прожиточном минимуме в 2 тыс. А уже к 2030 году тех, кто работает и платит налоги будет даже меньше, чем пенсионеров.

— За 20-30 ближайших лет нагрузка на работающих может вырасти в два раза за счет старения населения и, соответственно, увеличения количества пенсионеров. Все это означает уменьшение пенсий или увеличение расходов бюджета, — говорит управляющий активами инвестиционной группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Альтернативой солидарной пенсионной системе, по его мнению, может стать система накопительная.

Игра в долгую

Пожалуй, главным адептом перехода на так называемый второй, накопительный, уровень пенсионной системы в нынешней власти является Галина Третьякова, глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики.

— Это историческое решение! Вы сейчас хороните то, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет! Вы хотите оставить украинскую нацию без сбережений! – кричит оппонентам Третьякова на последнем заседании комитета, во время которого как раз обсуждали ее законопроект об обязательном пенсионном обеспечении.

Эта идея для парламента не нова. Ее периодически обсуждают с начала 2000-х. Состоит она в том, чтобы ваши налоговые отчисления накапливались на пенсионные выплаты вам. А для того, чтобы, как минимум, не обесцениться, а, как максимум, приумножиться, они должны работать. Пенсионными сбережениями, по задумке, будут управлять инвестиционные фонды.

— Демографические изменения не оставляют других путей, кроме как введения обязательной накопительной системы. Если взносы будут составлять 5-6% от заработной платы, средняя пенсия может быть повышена до 40% от средней заработной платы. Это минимальный уровень, который предусмотрен евродирективами и требованиями Международной организации труда, — говорит Овчаренко, который как раз в таком фонде работает.

К слову, сегодня некоторые пенсионеры не получают и 15% от средней зарплаты.

Законопроект, который предлагает Третьякова, предусматривает следующее. Каждый месяц с вашей зарплаты работодатель будет перечислять 2% на вашу будущую пенсию. Плюс 1% перечислять будете вы сами. Свой процент можно повысить, и работодатель повысит его пропорционально, но не больше, чем до 5% зарплаты. При этом солидарная пенсионная система при введении накопительной не отменяется. По сути, в стране появляется две пенсии. Но такое предложение наталкивается на жесткую критику во время рассмотрения на комитете.

— Вы обрекаете украинцев на снижение пенсионного обеспечения, не запуская эту систему! — продолжает свое эмоциональное выступление Третьякова и, видимо, думая, что микрофон уже выключен, добавляет: Бессовестные! Вывели меня из себя. Это приговор нам всем.

Если отбросить критику накопительной системы со стороны популистского лагеря, то претензий по сути к ней несколько. Во-первых, огромная часть украинцев работает неофициально и налоги не платит. Таких людей, по разным оценкам, в стране около 3 млн. Как быть им? Рынок вряд ли быстро перестроится, и все выйдут из тени. Во-вторых, те же 40-летние до момента выхода на пенсию не успеют ее накопить. Что уже говорить о 50-летних.

— Проблема в том, что если переходить на второй уровень, то будет дыра в бюджете этой системы из-за тех, кто на пенсию выйдет в относительно скором времени, — предупреждает Ольга Купец из Киевской школы экономики.

И в-третьих, кто будет гарантировать сохранность накопленных денег в стране, пережившей банкопад, а перед этим — исчезновение денег на книжках? И речь даже не о воровстве, а о стабильности самой системы.

Во многих странах-соседях Украины пенсии второго уровня или отменили, или национализировали. В частности, потому что доходность от управления этими средствами была низкой и порой даже не покрывала инфляцию. В Польше, например, часть средств из накопительной системы национализировали и передали в солидарную в 2014 году. В Литве ее отменили из-за слабости контроля. А в России правительство и Дума не удержались и залезли в карман с этими сбережениями, чтобы перекрыть существующий дефицит государственных финансов.

— В нынешних украинских реалиях накопительная система, скорее всего, обернется пшиком. В лучшем случае для украинцев просто введут квазиналог, вложат эти деньги в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – Ред.) через посредничество финансовые структуры и направят их на все то же покрытие дефицита Пенсионного фонда. В худшем случае деньги людей исчезнут в очередной пирамиде МММ, — говорит замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Спасение утопающих

Исходя из драматургии текста, в этом месте нужно рассказать, как быть, если вы не хотите остаться в старости на бобах. Вспомнить, например, о частных пенсионных фондах. Их в Украине больше 60, обещают очень заманчивые выплаты.

К примеру, пенсионный калькулятор одного из них показывает, что если на протяжении 30 лет ежемесячно вносить по 500 грн, то к моменту выхода на пенсию накопить с процентами удастся 3,5 млн. В частных пенсионных фондах состоят более 800 тыс. украинцев, из них около 83 тыс. получили или получают выплаты. Кроме того, есть программы страхования жизни. Вместе с пенсионными выплатами они обещают еще и компенсацию в случае некоторых заболеваний. Но все упирается в вопрос доверия.

— В нашей стране сложно предугадать, куда вложить деньги так, чтобы через 20 лет их прлучить и тратить потом. Но для нас, людей плюс-минус моего возраста (а я 1977-го года), нужно понимать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — говорит Ольга Купец, которая и сама уже думает о пенсионных накоплениях.

Журналистка программы Вікна-Новини Яна Брензей