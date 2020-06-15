Зеленский уволил двух послов и назначил посланника в Афганистане

15 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил двух послов и назначил одного.
Указы №223/2020, №224/2020 и №225/2020 опубликовали на сайте главы государства.
Кого уволили:
- Владимира Пахиля — с должности посла Украины в Индонезии;
- Николая Нагорного — с должности посла Украины в Ливии, по совместительству — в Чаде и Тунисе.
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Кроме того, президент назначил Василия Серватюка, который является послом Украины в Таджикистане, послом в Афганистане по совместительству.
11 июня Владимир Зеленский указом №219/2020 назначил руководителя Института Горшенина и заслуженного юриста Украины Вадима Омельченко послом Украины во Франции.
Вадим Омельчекно сменил на этой должности Олега Шамшура.