Зеленский уволил двух послов и назначил посланника в Афганистане

15 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил двух послов и назначил одного.

Указы №223/2020, №224/2020 и №225/2020 опубликовали на сайте главы государства.

Кого уволили:

Владимира Пахиля — с должности посла Украины в Индонезии;

— с должности посла Украины в Индонезии; Николая Нагорного — с должности посла Украины в Ливии, по совместительству — в Чаде и Тунисе.

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Кроме того, президент назначил Василия Серватюка, который является послом Украины в Таджикистане, послом в Афганистане по совместительству.

11 июня Владимир Зеленский указом №219/2020 назначил руководителя Института Горшенина и заслуженного юриста Украины Вадима Омельченко послом Украины во Франции.

Вадим Омельчекно сменил на этой должности Олега Шамшура.