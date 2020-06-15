Зеленський звільнив двох послів і призначив представника в Афганістані

15 червня президент України Володимир Зеленський звільнив двох послів і призначив одного.

Укази №223/2020, №224/2020 і №225/2020 опублікували на сайті глави держави.

Кого звільнили:

Володимира Пахіля – з посади посла України в Індонезії;

– з посади посла України в Індонезії; Миколу Нагорного – з посади посла України у Лівії, за сумісництвом – у Чаді і Тунісі.

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Крім того, президент призначив Василя Серватюка, який є послом України в Таджикистані, послом в Афганістані за сумісництвом.

11 червня Володимир Зеленський указом №219/2020 призначив керівника Інституту Горшеніна і заслуженого юриста України Вадима Омельченко послом України у Франції.

Вадим Омельчекно змінив на цій посаді Олега Шамшура.