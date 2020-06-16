Алексей Порошенко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Он был общественным и политическим деятелем, а также отцом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Биография

Алексей Порошенко родился в Румынии в 1936 году. Впоследствии переехал в Измаил, где окончил средную школу.

Высшее образование по специальности инженера-механика получил во Львовском сельскохозяйственном институте.

После учебы вернулся в Одесскую область, где стал главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.

В Болграде и родился Петр Порошенко.

В 1974 году переехал в Молдову, а когда Украина обрела независимость, вместе с семьей переехал в Киев.

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В 1998 году Алексей Порошенко стал генеральным директором концерна Укрпроминвест.

С 2005 года занимал должность руководителя Прайм Эссетс Кэпитал.

В 2009 году получил звание Героя Украины — за заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленности.

В 2006-2010 годах был депутатом Винницкого облсовета от партии Наша Украина. После прошел в раду уже по спискам Украинской партии Единство.

О смерти Алексея Порошенко стало известно 16 июня от партии Европейская солидарность. Что именно стало причиной смерти, пока не известно. Сам Петр Порошенко тоже еще не комментировал смерть отца.