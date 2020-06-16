Олексій Порошенко пішов з життя у віці 84 років. Він був громадським та політичним діячем, а також батьком п’ятого президента України Петра Порошенка.

Біографія

Олексій Порошенко народився в Румунії у 1936 році. Згодом переїхав до Ізмаїла, де закінчив середню школу.

Вищу освіту за фахом інженера-механіка здобув у Львівському сільськогосподарському інституті.

Після навчання повернувся на Одещину, де став головним інженером Болградського районного об’єднання сільгосптехніки.

У Болграді і народився Петро Порошенко.

У 1974 році переїхав до Молдови, а коли Україна здобула незалежність, разом з сім’єю переїхав до Києва.

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У 1998 році Олексій Порошенко став генеральним директором концерну Укрпромінвест.

З 2005 року обіймав посаду керівника Прайм Ессетс Кепітал.

У 2009 році отримав звання Героя України – за заслуги перед Українською державою у розвитку агропромисловості.

У 2006-2010 роках був депутатом Вінницької облради від партії Наша Україна. Опісля пройшов в раду вже за списками Української партії Єдність.

Про смерть Олексія Порошенка стало відомо 16 червня від партії Європейська солідарність. Що саме стало причиною смерті, поки не відомо. Сам Петро Порошенко теж ще не коментував смерть батька.