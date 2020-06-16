Дело на $6 млн: Холодницкий рассказал о деталях и конфликте интересов

В деле о взятке руководству САП и НАБУ в $6 млн, которая должна была помочь закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, нет конфликта интересов.

Об этом заявил в эфире Свободы слова на ICTV глава САП Назар Холодницкий.

Он рассказал, что взятку предлагали детективам за закрытие уголовного дела, однако фигуранты, скорее всего, были не осведомлены, что такие решения принимает главный прокурор.

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Также Холодницкий добавил, что дело должны были закрыть до 14 июня, так как это день рождения фигуранта дела.

Кроме того, правительство в своей доработанной программе предусмотрело антикоррупционные меры. Речь идет о антикоррупционной стратегии.

Однако Холодницкий отметил, что коррупцию можно преодолеть, если не мешать антикоррупционным органам.

— Не мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Эти пять лет были больше похожи на борьбу за выживание. Антикоррупционная стратегия нужна, но это не ключевой вопрос, — заявил Холодницкий.

Дело на $6 млн

Взятку в $6 млн пытался дать бывший топ-чиновник руководству НАБУ и голове Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует, как подозреваемый.

Речь идет о двух уголовных производствах — о растрате и присвоении имущества, а также о отмыванию доходов.