Справа на $6 млн: Холодницький розповів про деталі та конфлікт інтересів

У справі про хабар керівництву САП і НАБУ в $6 млн, який мав би домогти закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського, немає конфлікту інтересів.

Про це заявив в ефірі Свободи слова на ICTV глава САП Назар Холодницький.

Він розповів, що хабар пропонували детективам за закриття кримінальної справи, однак фігуранти, мабуть, не були проінформовані, що такі рішення ухвалює головний прокурор.

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Також Холодницький додав, що справу мали б закрити до 14 червня, оскільки це день народження фігуранта справи.

Крім того, уряд у своїй допрацьованій програмі передбачив антикорупційні заходи. Йдеться про Антикорупційну стратегію.

Проте Холодницький зауважив, що корупцію можна подолати, якщо не заважати антикорупційним органам.

– Не заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Ці п’ять років більше скидалися на боротьбу за виживання. Антикорупційна стратегія потрібна, але це не ключове питання, – заявив Холодницький.

Справа на $6 млн

Хабар у $6 млн намагався дати колишній топ-посадовець керівництву НАБУ та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує, як підозрюваний.

Йдеться про два кримінальних провадження – щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання доходів.