За Андрея Кичу — одного из задержанных по делу о попытке дачи взятки руководству САП и НАБУ — внесли 40,3 млн грн залога, который определил Высший антикоррупционный суд, когда 14 июня избирал подозреваемому меру пресечения.

В пресс-службе ВАСУ подтвердили, что эту сумму внесли за экс-директора по правовым вопросам компании Burisma 15 июня.

— За подозреваемого, которому первому избрали меру пресечения, уже внесен залог. Это сделала юридическая фирма, название которой я не имею права обнародовать, — рассказала в комментарии Фактам ICTV руководитель отдела коммуникаций ВАСУ Олеся Чемерис.

Теперь подозреваемый должен носить электронный браслет, по первому вызову являться к следователю или в суд, не выезжать из Киева и не может обсуждать с посторонними обстоятельства с дела.

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Сегодня также избрана мера пресечения третьему подозреваемому по делу. Взяли под стражу на два месяца — до 10 августа включительно — бывшую руководительницу одного из департаментов ГНС Украины с возможностью внесения более 120 млн грн залога.

Перед этим Антикоррупционный суд арестовал на аналогичный срок первого заместителя начальника ГНС ​​в Киеве Николая Ильяшенко с альтернативой более 84 млн грн залога.

Речь идет о том, что 12 июня бывший топ-чиновник предложил $6 млн взятки руководству НАБУ и САП за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Источник: ВАСУ