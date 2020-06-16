PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство хочет отказаться от кредитов МВФ до 2023 года

Правительство Украины хочет отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Кроме этого Украина планирует получить рейтинг инвестиционного уровня.

Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в программе Свобода слова на ICTV.

— Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году — уже в 2022-м сказать, что у нас ноль кредитов от МВФ в бюджет.

То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов, — заявил Марченко.

Читайте: Миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе — Марченко

Он заявил, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

— Да, действительно Moody’s (Международное рейтинговое агентство, — Ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали.

Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать, — отметил он.

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд.

После поступления в государственный бюджет средства помогут преодолеть последствия коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх