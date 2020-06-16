Правительство Украины хочет отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года. Кроме этого Украина планирует получить рейтинг инвестиционного уровня.

Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в программе Свобода слова на ICTV.

— Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году — уже в 2022-м сказать, что у нас ноль кредитов от МВФ в бюджет.

То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов, — заявил Марченко.

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Он заявил, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

— Да, действительно Moody’s (Международное рейтинговое агентство, — Ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать, — отметил он.

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд.

После поступления в государственный бюджет средства помогут преодолеть последствия коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.