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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд хоче відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року

Уряд України хоче відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року. Окрім цього Україна планує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі Свободи слова на ICTV.

– Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року – вже в 2022-му сказати, що маємо нуль кредитів від МВФ в бюджет.

Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів, – заявив Марченко.

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Він заявив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

– Так, дійсно Moody’s (Міжнародне рейтингове агенство, – Ред.) справді підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували.

Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити, – зазначив він.

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.

Після надходження до державного бюджету кошти допоможуть подолати наслідки коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

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