Уряд України хоче відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року. Окрім цього Україна планує отримати рейтинг інвестиційного рівня.
Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі Свободи слова на ICTV.
– Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року – вже в 2022-му сказати, що маємо нуль кредитів від МВФ в бюджет.
Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів, – заявив Марченко.
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Він заявив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.
– Так, дійсно Moody’s (Міжнародне рейтингове агенство, – Ред.) справді підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували.
Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити, – зазначив він.
12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.
Після надходження до державного бюджету кошти допоможуть подолати наслідки коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.