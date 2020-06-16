Уряд України хоче відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року. Окрім цього Україна планує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі Свободи слова на ICTV.

– Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року – вже в 2022-му сказати, що маємо нуль кредитів від МВФ в бюджет.

Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів, – заявив Марченко.