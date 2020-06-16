На онлайн-карті щодо поширення Covid-19 у світі іспанський телеканал RTVE позначив Крим коричневим кольором, як і територію Росії.

Також, якщо навести курсор на півострів, висвічується інформація про кількість інфікованих та летальних випадків від коронавірусу у РФ.

Наприкінці травня подібний конфуз стався з популярною французькою газетою Le Monde, яка оприлюднила карту коронавірусу з “російським” Кримом.

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Водночас країни Євросоюзу, до яких входять Іспанія та Франція, визнали окупацію Криму Росією незаконною та запровадили санкції проти РФ.

Зокрема, 10 червня 2020 року ЄС ще на рік продовжив заборону європейським компаніям інвестувати в окупований Крим та імпортувати товари з півострова.

Проте такі ситуації з публікацією світовими ЗМІ карт, на яких Україна без Криму, трапляються регулярно.

Джерело: RTVE