Рост заболеваемости коронавирусом в Украине, который фиксируется с прошлой недели, не связан с увеличением ПЦР-тестирований.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, около 10 тыс. тестов делается в Украине ежедневно уже более двух недель, но рост фиксируется только сейчас.

— Мы связываем это (увеличение случаев Covid-19, — Ред.), в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений, — сказал он.

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Также Степанов добавил, что вспышки происходят в регионах, где проводились мероприятия без соблюдения противоэпидемических мер.

Министр призвал придерживаться рекомендаций Минздрава.

Кроме увеличения случаев Covid-19, в Украине растет количество госпитализаций и обращений украинцев с симптомами коронавируса.

На протяжении прошлой недели в Украине фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в стране диагноз подтверждается у более чем 600 человек. 13 июня был установлен антирекорд с начала пандемии в стране — 753 случая Covid-19.

По состоянию на 16 июня в Украине зафиксировали 32 476 случаев. За сутки прирост составил 666 человек.

Фото: Минздрав