Зростання захворюваності на коронавірус в Україні, яке фіксується з минулого тижня, не пов’язане зі збільшенням ПЛР-тестувань.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, близько 10 тис. тестів робиться в Україні щодня вже понад два тижні, але зростання фіксується тільки зараз.

– Ми пов’язуємо це (збільшення випадків Covid-19, – Ред.), зокрема, з тим, що ми переплутали пом’якшення карантину з повним скасуванням всіх обмежень, – сказав він.

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Також Степанов додав, що спалахи відбуваються в регіонах, де проводилися заходи без дотримання протиепідемічних заходів.

Міністр закликав дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Крім збільшення випадків Covid-19, в Україні зростає кількість госпіталізацій і звернень українців з симптомами коронавірусу.

Протягом минулого тижня в Україні фіксується зростання захворюваності на коронавірус. Щодня в країні діагноз підтверджується у понад 600 осіб. 13 червня був встановлений антирекорд з початку пандемії в країні – 753 випадки Covid-19.

Станом на 16 червня в Україні зафіксували 32 476 випадків. За добу приріст склав 666 осіб.

Фото: МОЗ