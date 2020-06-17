Паводок на Закарпатье снес мост, ведущий к границе с Польшей

На Закарпатье, где 17 июня выпала нескольконедельная норма осадков, паводок разрушил мост, а также подтопил ряд улиц и домов.

Мост был возведен в селе Лубня на автодороге 070202 Лубня-Госграница с Польшей.

В самом Ужгороде просто посреди дороги, в “озере” под мостом застрял внедорожник.

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Фотографиями последствий непогоды поделился глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

— Его (мост — Ред.) необходимо восстановить. Это важный инфраструктурный объект, ведь мост стоит на дороге, ведущей к пункту пропуска Лубня — Волосатое, — акцентировал Петров.

Он добавил, что от этого будет зависеть дальнейшее трансграничное сотрудничество и развитие туризма в регионе.

Как предупреждают синоптики, погодная ситуация в Закарпатье урегулируется не раньше, чем 20 июня.

Летом погода в Украине обещает быть не менее теплой, чем в 2019 году.

Старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев в своем комментарии Фактам ICTV рассказал, что несмотря на жаркую погоду, лето 2020 в Украине будет богатым на ливни, град, шквалы и грозы.