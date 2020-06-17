Результат забастовок на шахтах т. н. ЛНР: флешмоб при Украине было лучше

Забастовки на шахтах в т.н. ЛНР, Никанор-Новая и Комсомольская – это только начало, причем кроме чисто экономических требований, вскоре вполне могут прозвучать и политические. Об этом сообщает телеграмм-канал Донбасский кейс, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, основная проблема заключается в том, что хотя часть задолженности протестующим шахтерам Никанор-Новой и Комсомольской выплатили или обещали выплатить, но, далеко не всю, а снижение тарифной ставки до уровня 2/3 от прежней, как были, так и остались.

Говорить о какой-либо победе шахтеров не приходится, в дальнейшем получать они будут на 30% меньше, что в сравнении с временами СССР или даже Украины выглядит как издевательство, ведь часто речь идет о 20-25 тыс. рублей в месяц или около $350.

Все это уже привело к недовольству шахтеров, которые поняли, что их в очередной раз обманули и это привело к бурлению среди них — при Украине было лучше и не ошиблись ли мы в 2014 году голосуя за народные республики, в которых от этого слова только одно название.

Все это уже становится столь массовым, что начинает напоминать флешмоб в социальных сетях, распространение которого происходит стахановскими темпами. В результате реструктуризации в т.н ЛНР закрываются все неприбыльные шахты, а их – 23.

Остаются только те, которые могут работать и приносить прибыль без значительных капитальных вложений: четыре шахты Краснодонугля, три в городе Ровеньки, одна в городе Антрацит, четыре в Свердловске и одна в поселке Белореченка.

С оставшимися пока особых вопросов нет, но проблемы со временем возникнут и на них, поскольку существует уверенность: вкладываться в них никто не будет.

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От гарантий Пасечника по Комсомольской остальным не легче, непогашенные задолженности на других шахтах как были, так и остались, а суммы составляют сотни миллионов рублей. Ситуация уже накалена до предела, а сам протест на Комсомольской стал носить более организованный характер, и получив поддержку ряда российских профсоюзов привел к уменьшению страха перед подвалами т.н. МГБ ЛНР.

Развитие событий крайне напоминает: низы не хотят – верхи не могут, что логично в ситуации, когда руководство т.н. ЛНР для шахтеров не делает практически ничего, терпение у них явно на исходе. По мнению Донбасского кейса, наибольшая вероятность новых протестов на шахтах Вахрушево, Белореченская и им. Фрунзе.

В общем в опасную игру играют руководители ЛНР ведь одним из последствий силового решения в ходе забастовки в г. Антрацит стали впервые выдвинутые политические требования, так до всеобщей забастовки недолго.

Тем более, что в следствии блокировок соцсетей люди массово научились пользоваться VPN, и посещаемость страниц, которые освещали события на шахте, только увеличились, то же самое происходит и сейчас, горняки читают и думают: а правда, и зачем было от Украины отделяться?

Вопрос интересный, хотя важен и другой: почему руководство т.н. ЛНР делает все, чтобы его задавали, специально что ли?

Напомним, ранее мы писали, что в Светлодарске контрразведка СБУ задержала агента террористической организации ЛНР.

Источник: Цензор.НЕТ