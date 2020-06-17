Результат страйків на шахтах т. зв. ЛНР: флешмоб при Україні було краще

Страйки на шахтах в т. зв. ЛНР, Никанор-Нова та Комсомольська – це тільки початок, крім чисто економічних вимог, незабаром цілком можуть прозвучати політичні. Про це повідомляє телеграм-канал Донбаський кейс, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, основна проблема полягає в тому, що хоча частину заборгованості протестуючим шахтарям Никанор-Нової та Комсомольської виплатили або обіцяли виплатити, але, далеко не всю, а зниження тарифної ставки до рівня 2/3 від колишньої, як були, так і залишилися.

Говорити про якусь перемогу шахтарів не доводиться, далі отримуватимуть вони на 30% менше, що порівняно з часами СРСР або навіть України видається знущанням, адже часто йдеться про 20-25 тис. рублів на місяць або близько $350.

Все це вже призвело до невдоволення шахтарів, які зрозуміли, що їх вкотре обдурили та це призвело до бурління серед них – за України було краще та чи не помилилися ми в 2014 році, голосуючи за народні республіки, в яких від цього слова лише одна назва.

Все це вже стає настільки масовим, що починає нагадувати флешмоб у соціальних мережах, поширення якого відбувається стаханівськими темпами. Внаслідок реструктуризації у т. зв. ЛНР закриваються всі неприбуткові шахти, а їх – 23.

Залишаються тільки ті, які можуть працювати та приносити прибуток без значних капітальних вкладень: чотири шахти Краснодонвугілля, три в місті Ровеньки, одна в місті Антрацит, чотири в Свердловську і одна в селищі Білореченка.

З рештою поки особливих питань немає, але проблеми з часом виникнуть і на них, оскільки існує впевненість: вкладатися в них ніхто не буде.

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Від гарантій Пасічника щодо Комсомольської іншим не легше, непогашені заборгованості на інших шахтах як були, так і залишилися, а суми становлять сотні мільйонів рублів. Ситуація вже напружена до краю, а сам протест на Комсомольській став носити організованіший характер, і отримавши підтримку низки російських профспілок призвів до зменшення страху перед підвалами т. зв. МГБ ЛНР.

Розвиток подій дуже нагадує: низи не хочуть – верхи не можуть, що логічно в ситуації, коли керівництво т. зв. ЛНР для шахтарів не робить практично нічого, терпіння в них явно доходить краю. На думку Донбаського кейса, найбільша ймовірність нових протестів на шахтах Вахрушеве, Білоріченська та ім. Фрунзе.

Загалом у небезпечну гру грають керівники ЛНР, адже одним із наслідків силового рішення під час страйку в м. Антрацит стали вперше висунуті політичні вимоги, так і до загального страйку недовго.

Тим більше, що внаслідок блокувань соцмереж люди масово навчилися користуватися VPN, і відвідуваність сторінок, які висвітлювали події на шахті, тільки збільшилася, те ж саме відбувається і зараз, гірники читають та думають: а правда, і навіщо було від України відділятися?

Питання цікаве, хоча важливо й інше: чому керівництво т. зв. ЛНР робить все, щоб його порушували, спеціально, чи що?

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Світлодарську контррозвідка СБУ затримала агента терористичної організації ЛНР.

Джерело: Цензор.НЕТ