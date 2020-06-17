США надали Україні чергову допомогу у сфері безпеки. Вона передбачає виділення військового обладнання на суму понад $60 млн.

Зокрема, Україна отримає протитанкові ракети Javelin, рації та боєприпаси.

У посольстві США повідомили, що цей крок свідчить про підтримку Штатами територіальної цілісності та суверенітету України.

Читайте: США виділили Україні додатковий $1 млн для боротьби з Сovid-19

Партію протитанкових ракет Javelin Україна отримує вже не вперше. У січні 2020 року ми закупили у США відповідні комплекси на суму $36,5 млн. А у лютому міністерство оборони США підписало контракт на виробництво Javelin для України та інших країн-партнерів.

Тоді ж посол України в США Володимир Єльченко повідомив, що у 2020 році Штати нададуть Україні $698 млн допомоги.

Крім того, у червні цього року Пентагон виділив Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки та оборони.