В Киеве отремонтировали мост металлическими скобами

Мост, который возвышается над одним из самых оживленных проспектов Киева, колеблется, можно сказать, от ветра и в любой момент может упасть на авто.

На мосту уже ободралась краска, а некоторые детали держатся на честном слове. Чтобы тяжелые глыбы не упали на машины, коммунальщики провели креативный ремонт.

Конструкцию скрепили семью тонкими металлическими пластинами. Однако если попробовать пошевелить, перила сильно шатается и запросто может упасть вниз.

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А такое уже было, когда огромные куски бетона с киевских мостов падали на авто. Часть Дегтяревского путепровода упала на капот и пробила лобовое стекло со стороны пассажира.

К счастью, обошлось без жертв. На проспекте Бажана десятки тяжелых камней полетели на авто настоящим градом.

— Сверху бетонная плита обрушилась на наш автомобиль. На капот, если бы она упала посреди машины, собственно на меня, где я сидел за рулем, то я бы думаю, что последствия были бы более катастрофическими, — рассказал водитель поврежденного авто.

Киевляне уже знают, какими страшными могут быть последствия, поэтому откровенно возмущены такой безответственности со стороны коммунальщиков.

Предприятие, которое так оригинально отремонтировало городов, отмалчивается.

Однако коммунальщики признались, скобами скрепили железобетонное ограждение, потому что оно аварийное.

Во время прогулок по набережной Киева особенно бросается в глаза недостроенный мост, который соединяет Подол с Трухановым островом. Этот 27-летний долгострой — мост на Троещину.