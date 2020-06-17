У Києві відремонтували міст металевими скобами

Міст, який височить над одним з найжвавіших проспектів Києва, коливається, можна сказати, від вітру і в будь-який момент може впасти на авто.

На мосту вже обдерта фарба, а деякі деталі тримаються на чесному слові. Щоб важкі брили не впали на машини, комунальники провели креативний ремонт.

Конструкцію скріпили сім’ю тонкими металевими пластинами. Однак якщо спробувати поворушити, перила сильно хитаються і запросто можуть впасти вниз.

Читайте: Кличко сказав, коли почнеться будівництво метро на Троєщину

А таке вже було, коли величезні шматки бетону з київських мостів падали на авто. Частина Дегтярівського шляхопроводу впала на капот, і пробила лобове скло з боку пасажира.

На щастя, обійшлося без жертв. На проспекті Бажана десятки важких каменів полетіли на авто справжнім градом.

– Зверху бетонна плита впала на наш автомобіль. На капот, якби вона впала посеред машини, власне на мене, де я сидів за кермом, то я б думаю, що наслідки були б більш катастрофічними, – розповів водій пошкодженого авто.

Кияни вже знають, якими страшними можуть бути наслідки, тому відверто обурені такої безвідповідальності з боку комунальників.

Підприємство, яке так оригінально відремонтувало міст, відмовчується.

Однак комунальники зізналися, скобами скріпили залізобетонну огорожу, тому що вона аварійна.

Під час прогулянок набережною Києва особливо впадає в око недобудований міст, який з’єднує Поділ із Трухановим островом. Цей 27-річний довгобуд – міст на Троєщину.