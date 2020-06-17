Мост на Троещину снова застопорился на Русановке

Во время прогулок по набережной Киева особенно бросается в глаза недостроенный мост, который соединяет Подол с Трухановым островом. Этот 27-летний долгострой — желанный жителями левого берега мост на Троещину.

Мэр Киева Виталий Кличко 10 июня заявил, что откроет первую очередь моста до октября. Именно в это время запланированы местные выборы. Но не все так просто — в моста нет нормального выхода на левом берегу, а на Русановке идет ”война” между строителями и дачниками.

Подольско-Воскресенский мост

Возводить переправу через Днепр начали в 1993 году, хотя проект путепровода был внесен еще в 80-х годах. Спроектировал путепровод ныне покойный инженер Георгий Фукс (1927-2008) — автор Южного и Северного вантовых мостов в Киеве.

По проекту, путепровод, состоящий из трех соединенных между собой мостов и эстакад, должен соединить правобережный Подол с микрорайоном Воскресенка. Под автомобильной дорогой будет идти линия метро.

Строительство магистрали несколько раз останавливалось из-за финансирования. Опять рабочие в цветных жилетах появились на вантах моста в 2010 году. За два года сдали первую очередь — 50% от запланированного.

В начале июня 2020 года мэр Виталий Кличко заявил, что к осени откроют верхний ярус транспортной артерии на шесть автомобильных полос.

— Сейчас идет бетонирование проезжей части над Русановскими садами. Также уже установили опоры над железнодорожным проездом. Далее начнут делать съезд с моста на левом берегу, — заявил мэр Виталий Кличко.

На мосту идет подготовка пешеходной части, которая будет проходить под аркой. Там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы по сооружению порталов для будущих станций метро.

Затраты на строительство:

потратили на мост уже 5,3 млрд грн;

для завершения строительства нужно 6 млрд грн.

Схема проезда

Проблема автомобильной части путепровода — съезды с него.

На правом берегу планируется, что автомобили будут ехать через Рыбальский полуостров на Подол. Нужно построить еще одну эстакаду путепровода через Гавань. Но этот проект неточный — проектировщики до сих пор не могут определиться с конечным проектом.

На левом берегу проект 1993 года предусматривал выход путепровода над железнодорожной веткой и строительство над озером Радунка эстакады со съездами на параллельные ул. Стальского и Микитенко.

С 1993 года ландшафт Киева здесь изменился, а местные жители сопротивлялись из-за приозерной зеленой зоны. Поэтому, в настоящее время разрабатывается новый проект. Развязка может пойти в обход озера — на просп. Алишера Навои и ул. Оноре де Бальзака.

Также проект предусматривает новый съезд в сторону Левобережной площади через садовое товарищество Русановские сады.

Почему восстали Русановские сады

14 июня на въезде в кооператив жители не пустили грузовики строителей. Киевской власти пришлось пригнать сюда роту полиции, чтобы разблокировала дорогу.

— Просто Кличко решил достроить мост до выборов. А единственная возможность это сделать — съезд здесь на сады и далее на Левобережную, — говорит Фактам ICTV житель Вадим Троин.

Русановские сады с 1957 года являются дачным кооперативом. Тогда эта было глухой окраиной на песчаном берегу Днепра. Жителям Дарницкого района выдавали по шесть соток под дачи во временное пользование, но с запретом капитального строительства. С получением независимости Украины закон разрешил их приватизировать.

Приватизация превратила Сады едва ли не на закрытый городок — доехать сюда можно только одним путем с Левобережной. На въезде недавно стоял шлагбаум.

Сегодня садовое общество больше похоже на коттеджный городок — на шести сотках люди построили добротные дома из дерева и камня, которые не очень похожи на летние сарайчики советских дачников.

У жителей непростые отношения со строителями моста с 2003 года. Тогда началось отчуждение первых земельных участков у дачников под строительство. В общем отстранили 251 земельный участок.

Компенсацию они получили следующими способами:

квартиры или земля под Киевом;

денежная выплата;

После нескольких лет судов, драк и скандалов 102 земельных участка с домиками получили дачники в районе села Быковня под Киевом. 138 человек приняли квартиры или денежные компенсации. Еще 11 человек до сих пор судятся.

Вместо улиц здесь линии, но не в каждую можно даже зайти — перекрыты. На некоторых домах плакаты — Мы за мост на Троещину, но против съезда на Русановские сады.

— Когда отселили несчастных на 32 линии, мы все понимали — там мост. Но в том проекте это был только эстакадный мост у нас над головами и все. Никаких съездов к нам не было. А теперь мы узнаем, что здесь будут ездить автомобили, — заявил киевлянин.

Сейчас на Садах постоянно проживает 3 тыс. человек. Уже месяц они дежурят на въезде в кооператив и не пропускают грузовики строителей.

— Мы за мост на Троещину, но мы против съездов на сады. Мы просто задохнемся. Разгрузки в городе не будет, — говорит заместитель председателя объединения Русановские сады Ирина Федорова.

Еще одно раздражение у местных — грузовики, которые гоняют единственной улочкой Центральной Садовой.

— Это сейчас два грузовика не могут здесь разъехаться, а когда сюда поток машин пойдет на Левобережку? Так здесь будет просто армагеддон из автомобилей, — говорит Вадим Троин.

Сейчас Русановка кипит, но это не останавливает строителей — они уже заливают опоры.

Метро на Троещину

Ветку метрополитена в Деснянский район, согласно Генеральному плану Киева, должны построить до 2025 года. Линия получит название Подольско-Выгуровской (оранжевого цвета на схеме. — Ред.) И протянется от Кольцевой дороги до Троещины.

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Конечными станциями станет Окружная дорога и просп. Маяковского на Троещине. По левому берегу метро должно ходить на открытом воздухе.

Линия будет иметь пересадки на Вокзальной, Лукьяновке и станции Тараса Шевченко.

Пять интересных фактов о мосте на Троещину

мост появляется на фотографиях всех людей, которые фотографируются на стеклянном ”мосте Кличко”, смотровой площадке Арки дружбы народов или горе Уздыхальница на Андреевском спуске;

мост за 27-летнюю историю стал настоящой съемочной площадкой. Он попал в несколько реклам, музыкальных клипов и даже голливудских блокбастеров;

арка моста имеет вес в 6 800 т. Во время ее сооружения утопили плавучий кран Захарий;

раз месяц с вант моста снимают экстремалов, которые залезают на него для фотосессий.

Андрей Жигайло