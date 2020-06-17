В Одесі розбився легкомоторний літак - одна людина загинула

В Одесі внаслідок зіткнення із гіпермаркетом розбився легкомоторний літак.
Аварія трапилася у Малиновському районі біля Одеського авіаційного заводу.
Один із пілотів загинув, іншого терміново госпіталізували.
Літак Дельфін впав неподалік летовища: за словами очевидців, це відбулося практично відразу після зльоту.
Усі обставини та причини смертельної аварії встановлюються.
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