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Факти / Україна

В Одесі легкомоторний літак впав на гіпермаркет – одна людина загинула

В Одесі внаслідок зіткнення із гіпермаркетом розбився легкомоторний літак.

Аварія трапилася у Малиновському районі біля Одеського авіаційного заводу.

Один із пілотів загинув, іншого терміново госпіталізували.

В Одесі розбився легкомоторний літак - одна людина загинула

Літак Дельфін впав неподалік летовища: за словами очевидців, це відбулося практично відразу після зльоту.

Усі обставини та причини смертельної аварії встановлюються.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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