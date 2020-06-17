Крушение самолета в Одессе — умер второй пилот

В больнице Одессы умер второй пилот легкомоторного самолета Y1 Дельфин, который пострадал в результате аварии.

Мужчина 1955 года рождения работал на одном из местных предприятий.

По одной из версий, причиной аварии могла стать потеря контроля над управлением самолета из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пилотов.

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Смертельный инцидент квалифицированы по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Правоохранители планируют создать комиссию, которая предоставит выводы о технической исправности самолета.

Окончательная правовая квалификация события будет оформлена после судмедэкспертизы о причине смерти пилотов.

Крушение самолета Y1 Дельфин в Одессе

О падении легкомоторного самолета Дельфин стало известно после обеда 17 июня. Авария произошла в Малиновском районе неподалеку от Одесского авиационного завода.

Как рассказали очевидцы, самолет упал практически сразу после взлета.

Кроме полиции, на месте происшествия работают спасатели ГСЧС Одесской области.