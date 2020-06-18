В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц Министерства обороны, которые присвоили бюджетные средства, предназначенные на строительство военных городков.

Во время осмотра двух казарм правоохранители выявили факты невыполнения работ на сумму свыше 11 млн грн.

Известно, что чиновники при выполнении подрядных строительных работ подписывали акты за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки в поселке Черноморское.

Несмотря на это, они перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали.

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Присвоили 11 млн грн: чиновники Минобороны разворовали средства для строительства казарм / 3 фотографии

Правоохранители провели ряд обысков, во время которых изъяли доказательства, в частности документацию, подтверждающую сделку с бюджетными средствами.

Сейчас организатору коррупционной схемы, директору строительной компании, а также двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявлено о подозрениях.

Им инкриминируют совершение преступлений в составе организованной группы, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и ч. 2 ст. 366 — служебный подлог.

Похожая ситуация недавно произошла в шести регионах Украины. В частности, в Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях чиновники воровали деньги на строительство амбулаторий.

Чтобы присвоить средства, в официальные документы по количеству привлеченных специалистов, количеству и качеству строительных материалов вносили недостоверные данные.